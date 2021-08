Ángeles Cruz Martínez

Miércoles 4 de agosto de 2021, p. 12

La pérdida de capacidad del corazón para bombear sangre al cuerpo en forma eficiente es la causa común de diversos padecimientos cardiovasculares que, en México, ocupan el primer lugar de mortalidad general desde hace varios años. Los médicos especialistas han advertido sobre este problema de salud y la elevada letalidad, que es el doble con respecto a la reportada en Europa.

Ahora la alarma es mayor porque durante la pandemia de Covid-19 se suspendieron las cirugías programadas y aumentó la cantidad de decesos provocados por una falla cardiaca. Además, disminuyó el seguimiento clínico de los pacientes, explicó Francisco Baranda Tovar, subdirector médico del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (INC).

Debido a que la insuficiencia cardiaca es una enfermedad progresiva e irreversible, en lugares como el INC, centro de alta especialidad, los enfermos siguieron llegando y los médicos especialistas no tenían alternativa: Si no se realizaba la intervención quirúrgica, se morían , aun así, por la complejidad de la afección, los resultados no siempre fueron favorables.

Antes de la pandemia, cada año en el instituto se realizaban mil 500 cirugías, de las cuales 70 por ciento eran programadas; en 2020 los cirujanos hicieron 200, todas de emergencia y de muy alto riesgo, indicó.

Esto es sólo la punta del iceberg de un problema mayúsculo, ya que la insuficiencia cardiaca afecta a un número indeterminado de personas en el país –alrededor de 10 millones de acuerdo con algunas estimaciones– quienes, en su mayoría, desconocen los factores de riesgo del mal, que es poco conocido, y del cual no existen estadísticas oficiales de prevalencia ni mortalidad.

Por varios años no se presentan síntomas, aunque sí surgen en etapas avanzadas del problema, cuando ya es irreversible. Cinco años después del diagnóstico, la mitad de los afectados ha fallecido. La letalidad es elevada incluso en hospitales como el INC, que cuenta con especialistas y tecnología de última generación.

Entre enero y agosto de 2020 fallecieron en México 141 mil 873 personas por enfermedades cardiovasculares, le siguieron los decesos por Covid-19 con 108 mil 658 y, la diabetes, 99 mil 733.