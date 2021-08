Sabemos que la lucha será larga; no venimos para estar sólo unos días y decir no se logró. Es injusto que casi un centenar de futuros maestros rurales enfrenten el riesgo de ir a prisión por exigir un examen de ingreso escrito y no en línea, cuando narcotraficantes y delincuentes están libres. El delito que cometimos es ser hijos de campesinos que no tenemos acceso a Internet ni a una computadora , señalaron.

Los jóvenes también rechazaron que existan malos manejos de los recursos públicos en sus escuelas. Es otra de las estrategias del gobierno para intentar cerrar las normales rurales . Anunciaron que este viernes realizarán una marcha del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino.