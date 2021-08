Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 4 de agosto de 2021, p. 4

Aunque reivindicaron el éxito organizativo de la consulta popular sobre el desempeño de los actores políticos del pasado, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) exhortaron a realizar adecuaciones a futuro para potenciar la participación ciudadana en próximos ejercicios, pues se demostró que es el mayor desafío. El 7.11 por ciento de asistencia a las mesas receptoras se encuentra dentro del promedio que se ha registrado en estos hechos realizados en la Ciudad de México y otros estados.

En su balance, la consejera Adriana Favela señaló, con relación en los cuestionamientos sobre la ausencia de mesas receptoras especiales, que obedeció a la carencia de recursos del INE. Recordó que en la consulta sobre el corredor cultural de Chapultepec en la Ciudad de México asistió 4.8 por ciento del listado; en Mexicali, sobre la instalación de una cervecera, 4.67; sobre el aeropuerto en Texcoco, 1.9; los presupuestos participativos en la capital entre 1.99 y 12 por ciento.

Mencionó los alcances que éstas tuvieron en la elección pasada: el 6 de junio fueron 873 casillas especiales con mil boletas electorales en cada una. Se recibieron sólo 415 mil 313 sufragios en esas casillas (alrededor de uno por ciento de la votación total, para que no se piense que por el hecho de no instalar estas mesas especiales no hubo más participación .

El Congreso limitó la promoción

Favela destacó el despliegue del INE para organizar la elección, pero advirtió sobre factores que impactaron en reducir la participación: el Congreso definió la fecha de realización semanas después de las elecciones concurrente y fue muy estrecho el periodo de promoción de la consulta, pues sólo permitió al INE difundirla a partir del 15 de julio.