Fabiola Martínez y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 4 de agosto de 2021, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador retó a sus opositores a reagruparse ante la consulta de revocación de mandato –de marzo de 2022–, tal como lo hicieron en junio pasado en las elecciones constitucionales para tratar de arrebatarle el control de la Cámara de Diputados y del presupuesto, pero no pudieron .

Ahora viene otro desafío, planteó el mandatario: que se vuelvan a agrupar para que llamen al pueblo a que voten para que yo me vaya. Esto es la democracia, no hace falta la violencia; no, de manera pacífica, por la vía democrática el pueblo va a decidir si me quedo o me voy en marzo .

El titular del Ejecutivo consideró que el ambiente hacia la próxima consulta será muy interesante: no nos vamos a aburrir, no vamos a estar bostezando, porque el bloque conservador tiene la oportunidad ahora de reagruparse .

En la conferencia de prensa matutina realizada en Palacio Nacional volvió a criticar al Instituto Nacional Electoral (INE) por ser una autoridad que no ha estado a la altura de las circunstancias , simula y pareciera que les incomodaba la consulta del domingo pasado, en la cual los ciudadanos se pronunciaron sobre los ex presidentes y la eventualidad de juzgarlos.

A partir de una respuesta sobre la necesidad de que las autoridades de los tres órdenes de gobierno investiguen los presuntos casos de corrupción y de presuntos delitos en las contiendas políticas, el Presidente sostuvo que las autoridades electorales en lugar de ponerse a la vanguardia en el momento estelar que vive el país se quedaron en la retaguardia, representando al antiguo régimen y sus vicios.