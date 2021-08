La CRE es presidida por Leopoldo Vicente Melchi García, ingeniero químico veracruzano de larga trayectoria en tareas relacionadas con Pemex, pero no en cuanto a mercados de gas y energéticos. Melchi tiene cercanía con la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y fue designado por el Senado el 17 de octubre de 2019, a partir de una terna propuesta por la Presidencia de la República ( https://bit.ly/3jn2nvs ).

Al anunciar la creación de Gas Bienestar, el Presidente declaró: “Y dicen ‘es libre mercado’. No, porque no hay competencia; es la libertad, pero del zorro en el gallinero; eso es, porque no hay nadie que regule, y se trata de el bienestar del pueblo, es la economía popular” (https://bit.ly/2WMQEyB).

Ayer mismo, Kimberly-Clark México, Alsea y Herdez anunciaron que subirán los precios de sus productos a escala nacional. En una nota de Miguel Ensástegui se reportó que los aumentos serán resultado de la escasez de materias primas, al igual que por el encarecimiento de insumos básicos para su producción, como el gas, papel o pollo, según informaron los directivos de las empresas ante inversionistas (https://bit.ly/3ioBOXI). Recuérdese que Kimberly-Clark de México es la empresa que fue dirigida durante largos años por el salinista Claudio X. González Laporte (ahora lo hace su hijo, Pablo), padre del destacado activista contra el gobierno obradorista, Claudio X. González Guajardo.

A este escenario bajo amenaza de inflación económica y de acciones empresariales de resistencia llega Rogelio Ramírez de la O, a quien ayer la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en dictamen, que debe ser luego validado por el pleno, el nombramiento de secretario de Hacienda, que en los hechos ya ejerce ante la salida de Arturo Herrera. Ramírez de la O hizo en ese contexto sus primeros pronunciamientos públicos y planteó cuatro puntos a desarrollar, pero destacó que en el corazón del proyecto económico se encuentra el combate a las desigualdades y la pobreza. Como dice el presidente López Obrador, por el bien de todos, primero los pobres . ¡Hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx