Estas mujeres valientes se atrevieron a desafiar al poder y, al hacerlo, expresaron su esperanza de que si bien el gobernador es una figura poderosa, la verdad lo es más , sostuvo Kim en conferencia de prensa.

Clark y Kim añadieron que hay informes enviados a la policía sobre el comportamiento de Cuomo y éstos podrían usarse en cualquier investigación penal, además de que las afectadas pueden decidir si quieren demandar al gobernador.

Quiero que sepan que nunca toqué a nadie de manera inapropiada ni hice insinuaciones sexuales indebidas , afirmó en un discurso televisado, en el que no dio indicios de que fuera a renunciar.

Tengo 63 años. He vivido toda mi vida adulta a la vista del público. Eso no es lo que soy. Y ese no es quien he sido , aseveró el hombre divorciado y padre de tres hijas adultas, y agregó que publicó una respuesta a las acusaciones en su página de Internet: Por favor, tómense el tiempo para leer los hechos y decidir por sí mismos .

Durante su alocución, filmada desde su oficina, Cuomo buscó desmentir las acusaciones, al señalar que sólo trataba de conectar con la gente y mostrar su aprecio.” Ahora entiendo que hay perspectivas generacionales o culturales que, francamente, no las había apreciado del todo. Y he aprendido de esto”, dijo Cuomo, quien para justificar sus acciones, incluyó fotos suyas abrazando y besando a estadunidenses prominentes, incluidos Biden y el ex presidente Barack Obama.

Hijo del gobernador Mario Cuomo, secretario de Vivienda en el gobierno de Bill Clinton y amigo de Biden, el líder demócrata se volvió muy popular por su gestión al inicio de la pandemia, tanto, que muchos lo alentaban a postularse a la Casa Blanca.

En marzo, Biden dijo que si se probaban las acusaciones contra Cuomo, éste debería dejar el cargo. Este martes el presidente le pidió su renuncia y añadió que los legisladores estatales de Albany pueden pedir el juicio político si se niega a abandonar el cargo.

Estoy seguro de que hay algunos abrazos que son totalmente inocentes. Pero aparentemente la fiscal general del estado decidió que había cosas que no lo eran , comentó al respecto el jefe de la Casa Blanca.

Las conclusiones del informe luego de meses de indagatoria también llevaron a los legisladores demócratas de Nueva York a exigir la renuncia de Cuomo.