Dora Villanueva y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Miércoles 4 de agosto de 2021, p. 17

El Estado tiene la responsabilidad de promover y encauzar el desarrollo económico nacional , definió Rogelio Ramírez de la O durante su comparecencia ante el Congreso de la Unión.

Antes de ser ratificado como el tercer secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de la actual administración, dijo tener la encomienda de profundizar y consolidar la transformación del proyecto económico que inició en diciembre de 2018, pero reclamó el derecho, como titular de la gestión de las finanzas públicas del país, de tener voz y voto en Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dado el impacto fiscal de ambas empresas.

Ante los legisladores ratificó que con el Paquete Económico 2022 se presentarán ajustes al marco tributario del país, pero no habrá alza de impuestos; que se realizará un manejo escrúpulo, milimétrico de la deuda para que no rebase los límites fijados por el Congreso ni aumente respecto del producto interno bruto (PIB) y que el gasto seguirá bajo los cauces de austeridad, no pueden operar estructuras públicas onerosas en un país con las desigualdades que tiene México .

Aseguró que mantendrá los principales pilares que definen económicamente a esta administración y enlistó: la vocación social del Estado, la estabilidad macroeconómica, la austeridad republicana, el desarrollo productivo nacional, el apoyo al sector energético nacional, el impulso a la inversión y la potenciación de la banca desarrollo .

Ramírez de la O –antes de ser secretario de Hacienda, consultor por décadas en el sector privado– definió que el Estado debe alentar con decisión el crecimiento económico y la creación de empleos. Mitigar las condiciones de precariedad con bases sólidas para fomentar la inversión y focalizar el capital humano (...) con el objetivo de un desarrollo económico incluyente .

En su intervención anunció que la SHCP estima un crecimiento para 2021 de 6 por ciento, por debajo de la estimación anterior de 6.5 e incluso más cauto que el 6.3 por ciento reportado por el Fondo Monetario Internacional la semana pasada. Lo mismo para el siguiente año, mientras el Fondo prevé un crecimiento de 4.2 por ciento, la secretaría a cargo de Ramírez de la O proyecta 3.6.