▲ Cuelgo el traje de baño y me voy contento. Me habría encantado ganar una medalla , dijo el yucateco tras la prueba, que fue ganada por los chinos Siyi Xien y Zongyuan Wang, oro y plata, respectivamente, seguidos del británico Jack Laugher, bronce. Foto Afp

De La Redacción y Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 4 de agosto de 2021, p. 3

No era el resultado deseado porque se quería retirar con la medalla que le faltaba en cuatro participaciones olímpicas: Rommel Pacheco finalizó sexto lugar en el trampolín tres metros, se refugió en los brazos de su entrenadora Ma Jin y lloraron.

La conmovedora escena con la que cerró el yucateco, de 35 años, durante más de dos décadas en los saltos ornamentales, se unió a la despedida que los japoneses le dieron a Ken Terauchi, el de mayor edad que el sábado cumplirá 41.

Los dos fueron despedidos entre aplausos y abrazos de competidores, entrenadores, jueces, algunos se tomaron fotos con ellos, previo a la ceremonia de premiación que esperó varios minutos por el tributo que le hicieron al mexicano y al japonés.

Cuelgo el traje de baño y me quedo contento con todo el amor de la gente y de la familia de los clavados. Me retiro en el mejor escenario y me habría encantado ganar una medalla. Me voy con un sexto lugar y siendo abanderado , dijo Rommel tras la competencia al conseguir su mejor resultado individual en una justa veraniega

Después, en su cuenta de Twitter, escribió: Y al final de mis años como deportista aprendí a disfrutar el camino. Me voy pleno y feliz porque siempre di todo de mí. Gracias a toda la gente de México por tanto cariño .

El Centro Acuático de Tokio vibró de dramatismo en lo emocional y competitivo con un campeón chino Siyi Xien que jamás cedió el liderato y estaba privado en llanto abajo de las regaderas, mientras su compatriota Zongyuan Wang, ganador de plata, lo consolaba llorando y el británico Jack Laugher, bronce, era abrazado por sus compañeros, por la pelea que ofrecieron los tres para ser los únicos que rebasaron los 500 puntos.