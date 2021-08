E

l 1º de agosto de 2021 quedará marcado por la primera consulta popular realizada a escala nacional, con base constitucional y legal producto de las luchas de cuatro décadas para abrir camino a formas de democracia directa. Sin embargo, por la muy escasa participación ciudadana, también se juzgará este ejercicio como una derrota de la llamada Cuarta Transformación (4T), porque emanó de su iniciativa para consultar en torno al probable juicio a los cinco ex presidentes de la República en el periodo 1988-2018.

Como sabemos, en el trayecto de formalización de dicha propuesta la Suprema Corte de Justicia reformuló la pregunta a consultar quedando en los siguientes términos: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento a las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Ante tal redacción considerada ambigua se desató la polémica en torno a la necesidad misma de consultar lo que está en la ley. Sin embargo, como toda la clase política estuvo involucrada en el proceso electoral se abrió una suerte de tregua hasta el 6 de junio pasado, a sabiendas de que estaba definido el 1º de agosto como la fecha en la que con la organización del INE se realizaría la consulta popular. Sin que estuviese prohibido hacerlo el tema no apareció en las campañas políticas de los partidos, incluido Morena.

Importa señalarlo porque con un lapso que no alcanza dos meses, se reabrió el debate hasta cierto punto innecesario, pues la consulta se realizaría sí o sí, pero a algunos analistas les importaba deslegitimar este proceso con dedicatoria explícita a su promotor, el Presidente de la República.