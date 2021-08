E

n numerosos espacios académicos y políticos es posible hallar, como en los años 60 y parte de los 70, una ebullición aguda que apunta a los monstruosos impactos sociales causados por el capitalismo global, al tiempo que este sistema económico enfrenta escollos inmensos para la continuidad de su operación; también es posible advertir, por toda la geografía planetaria, tensiones políticas estremecedoras procedentes de la brutalidad de su actividad expoliadora. Ningún problema social, sea la miseria, el hambre, la expulsión territorial, la migración, la guerra, la inestabilidad de las fronteras, es ajeno al vándalo accionar capitalista irrefrenable de los países centrales, especialmente Estados Unidos (EU).

No está a la vista una explosión social capaz de cambiar el curso de la historia de la infamia capitalista, aunque esas explosiones no emiten advertencias. La acumulación de tensiones en las masas no producen cambios si no se traducen en conciencia profunda, en organización, y en enseñanzas de lucha. Como dijera el clásico, la liberación de las masas es obra de las propias masas. Antes, deben desaprender las falacias del neoliberalismo que por décadas embuchó las mentes de millones, muchos de los cuales fueron educados hasta el hueso y hoy se llaman liberales demócratas .

Los gobiernos del centro imperialista perciben los callejones bloqueados y buscan salidas. Las innovaciones tecnológicas están impedidas de superar el bloqueo, como lo mostré en este espacio el pasado 13 de julio, con la caída de largo plazo de la productividad. El capitalismo financierizado no tiene salida, los poderes del mundo deben pasar esa página negra que creó la desigualdad sin precedentes. Es necesaria una ruta productiva, con un corrimiento de la frontera económica desarrollada sobre el mundo subdesarrollado, pero sólo sería posible cambiando exclusión por inclusión social. Sólo así hay ampliación y profundización del mercado, con resultados sociales reales. Integración negociada de la población hasta ahora excluida. En cada país, según sus particularidades específicas.

Para América, está ahí la propuesta de AMLO de crear una suerte de Unión Europea , aunque esta experiencia tendría que ser objeto de una revisión profunda: son muchísimos los problemas de operación política y económica que actualmente la tienen haciendo agua en abundancia.