Recordó que desde su toma de protesta dijo que debía voltearse la página, pero también dar oportunidad a que el pueblo decidiera. ¿Qué iban a decir los conservadores hipócritas si no convocaba a la consulta? Estarían gritando como pregoneros que estábamos garantizando la impunidad. El pueblo decidió, con un porcentaje considerable, que sí se investigue, aun cuando no es vinculatoria y, al mismo tiempo, se garantiza el derecho a una defensa justa frente a las acusaciones .

El Presidente felicitó a quienes acudieron y exhortó a los que no lo hicieron a no dejar pasar la oportunidad de ejercer su derecho a la opinión, incluso dio la bienvenida a la consulta que se realizará en Jalisco sobre el pacto fiscal, aunque indicó que para modificar el reparto de ingresos entre los estados y la federación se requiere una reforma a la Constitución.

“Cualquier consulta es buena, pero puede ser que aquí digan ‘sí’, y bueno, todos los estados van a decir que sí. El asunto es definir la fórmula entre todos para llegar a un acuerdo.”

Sostuvo que, independientemente de lo confuso de la pregunta –decidida por la Suprema Corte de Justicia– los ciudadanos entendieron el fondo. Estoy muy contento por los resultados. Nunca hacia participado tanta gente en una consulta .

López Obrador resaltó la relevancia de ese ejercicio porque se echó a andar un proceso democrático para que nadie se sienta intocable y no se deje de respetar el pueblo . Aun así, reprochó la falta de voluntad de las autoridades electorales para promoverlo.

No tenían entusiasmo por esta consulta y no tienen entusiasmo por la democracia. Fingen ser demócratas. Se pudo haber extendido el número de urnas. Pero no, no se hablaba del tema. No querían nada. Y los medios, silencio por completo. ¡Tache! Cómo les va a convenir la democracia a las grandes empresas de comunicación si impusieron a un presidente, aunque parezca increíble .

En este punto, dijo que sólo algunos medios promovieron la consulta y pidió poner en la pantalla la primera plana de la edición dominical de La Jornada: “Miren: ‘A votar’. Es un poco ‘tengan para que aprendan’ a los otros medios”.