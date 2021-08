Lamentó los ataques que recibió el instituto durante la organización, pero que al final el proceso se reconoció como exitoso. Mas allá de los inéditos intentos de descalificación, ataques reiterados por quienes no logran digerir el hecho que en el INE se ejerce la autonomía e independencia de intereses políticos y partidistas, ha refrendado que no trabaja más que con la sociedad. Por eso, pésele a quien le pese, hay INE para rato .

El INE informó que se contabilizó en ceros la casilla 2716, que fue instalada en Orizaba, Veracruz, debido a que se identificó un video en el que se introdujeron papeletas que a juzgar por las imágenes se encontraban previamente marcadas . En el listado nominal se reportaba que habían votado 304 personas y en las urnas había mil 991 boletas, por lo que se presentó una denuncia penal.

Guerra de declaraciones

Una nueva confrontación verbal se registró al reanudarse la sesión del Consejo General del INE,donde el representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, aseguró que la consulta fue un éxito a pesar del boicot de los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama . Para el diputado, la votación de ayer los abrumó (a la oposición) los dejó en la lona porque fue un ejercicio social espontáneo, les dio un nocaut total, absoluto .

En contraste, para el panista Victor Hugo Sondón el ejercicio fue exitoso desde la perspectiva organizativa del INE y no se debe desdeñar la participación de 6.6 millones de ciudadanos. Sin embargo, subrayó que más de 80 millones determinaron no votar; se requerían 37 millones para que los resultados fueran vinculantes. Por ello, dijo, la Corte tendrá que entender que no puede hacer un trabajo que no le corresponde (la pregunta) ni el Presidente entender lo que se puede y no se puede consultar .

Para el priísta Gerardo Triana la organización fue incuestionable, pero del saldo de la participación se debe entender que la aplicación de la justicia no se consulta, por lo que se debe entender que a la ciudadanía se consulten aspectos que son verdaderamente trascendentes y generen beneficios .

Arturo Prida, representante perredista, dijo que la estridencia discursiva del gobierno federal y Morena fue lo que realmente alejó a los ciudadanos de este ejercicio.