El presidente es claro: Si algunos estados y municipios pueden salir de esto de manera eficiente y efectiva, no hay razón para que el resto de los estados y localidades no puedan hacerlo , comentó Sperling a los reporteros ayer en rueda de prensa en la Casa Blanca. Simplemente no hay excusa ni lugar dónde esconderse para ningún estado o localidad que no acelere su ayuda de emergencia para el alquiler.

Sperling indicó que el gobierno revisará otras opciones legales, pero destacó lo complicado del asunto, al asegurar que el gobierno del ex presidente Donald Trump desarrolló directrices para brindar ayuda a inquilinos y propietarios que eran inviables. Esas medidas, que requerían mucha documentación, fueron modificadas una vez que Biden asumió el cargo.

No es una labor fácil , reconoció Sperling. Como país nunca hemos tenido una infraestructura o una política a escala nacional para prevenir los desahucios .

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, instó al gobierno de Biden a que extienda de inmediato la moratoria a nivel nacional.