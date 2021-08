Señaló que ante el deterioro acumulado y el cambio climático se deben tomar medidas drásticas y de mayor calado, por eso se decidió lanzar la convocatoria para la elaboración del proyecto.

El director del Proyecto Tlalocan Camino bajo la tierra, Sergio Gómez Chávez, sostuvo que han sido muchos años de análisis y revisión de lo que sucede al edificio y, después de más de 10 años, se llegó a la conclusión de que se trata de un tema sumamente complejo.

Por esa razón, la comisión ha considerado la necesidad de colaborar con muchos especialistas; no es un proyecto que sólo congregará a arqueólogos. Estamos en un momento en el que no podemos titubear ni dar una alternativa que resulte contraproducente al paso del tiempo. Esto no va solucionar los problemas, pero se requerirá una intervención integral que atienda la problemática de conservación , expresó.

La humedad, el principal problema

El director de la zona arqueológica de Teotihuacan, Rogelio Rivero Chong, refirió que un estudio exhaustivo arrojó que la problemática en la pirámide de la Serpiente Emplumada se debe al agua pluvial, humedad por capilaridad ambiental, la cual implica el aumento de humedad relativa, que, sumada a las bajas temperaturas, favorece el crecimiento de eflorescencias salinas en los materiales pétreos.

Estos factores de deterioro se potencian de noviembre a febrero, cuando hay mayor pérdida, porque se suman bajas temperaturas y alta humedad relativa en las madrugadas, lo cual contribuye al crecimiento de sales solubles, cristalizando y rompiendo los poros de la piedra, con lo que se disgrega y desagrega la matriz pétrea de los relieves.

Según la convocatoria emitida ayer, el concurso se desarrollará en tres etapas: registro (del 4 al 8 de octubre de 2021), notificación de seleccionados (25 de octubre) y visita a la zona arqueológica para conocer los problemas de conservación; luego seguirá la elaboración del anteproyecto y del proyecto arquitectónico (2022).

El jurado evaluará las propuestas y definirá un ganador, que se hará acreedor a un premio de 600 mil pesos. El fallo del concurso se dará a conocer el 6 de septiembre de 2022 en la página electrónica del INAH. El jurado estará conformado por especialistas de reconocido prestigio en las disciplinas de arquitectura, ingeniería, arqueología y conservación.

En la convocatoria se prevén algunas consideraciones para el diseño de protección de la pirámide, entre otras, buscar la máxima eficiencia con el fin de proteger de manera integral la fachada poniente en su totalidad; asegurar la durabilidad del sistema de resguardo mediante el empleo de materiales de buena calidad que garanticen resistencia a largo plazo, y generar un entorno visual apropiado no invasivo.

Además, prever la posible afectación estructural por cargas muertas; minimizar la afectación estructural a corto, mediano y largo plazos, tanto a la plataforma adosada como a la pirámide; considerar el efecto de las fuertes ráfagas de viento; prever la alta precipitación durante la temporada de lluvias, e integrar una propuesta de sistema de iluminación artificial con base en sistemas de energía renovable.