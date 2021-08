E

scribo esta colaboración antes de que tenga lugar la consulta popular a la que convocó el gobierno, pero se publicará un día después de la votación; por tanto, no puedo referirme a los resultados del cómputo final, ni tampoco sobre si ganó el Sí o el No; menos puedo hablar del número de participantes. Lo que sí les puedo decir con certeza es que votaré (o cuando lean esto ya habré votado) y por supuesto lo haré por el Sí; me parece bien que se investigue y enjuicie a quienes pudieron haber cometido actos ilegales en ejercicio del poder, hayan sido presidentes o hayan ocupado otros cargos.

Puedo también comentar, que, a pesar de la barroca pregunta, la experiencia participativa tendrá un alto valor político y será un precedente importante para futuras experiencias similares y aún mejores.

Lo intrincado de la redacción me lo explicó, porque se trata de una expresión del lenguaje propio de los encargados de impartir justicia, con ya algún tiempo en la carrera judicial . Les comparto un ejemplo de la peculiar forma de expresarse entre algunos del gremio que respeto, mundo en el cual me encuentro inmerso ahora y al que llegué por caminos inesperados; el ejemplo es este, en sus escritos, usan a veces, para decir observamos , la frase no inobservamos , fórmula sin duda elegante pero no la acostumbrada en el lenguaje cotidiano del resto de los mortales.

Pero, más allá de lo anecdótico, lo importante es considerar a la consulta dentro de un contexto más amplio que la coyuntura en que tiene lugar, entender que es una experiencia de participación directa novedosa y mejor. Desde mediados del siglo pasado se ha criticado a la democracia burguesa , que nuestra Constitución denomina representativa porque en ella la soberanía del pueblo se constriñe a votar cada cierto tiempo, para elegir a sus representantes y el resto del tiempo, sólo puede esperar que gobiernen bien o lamentar si lo hacen mal.

La primera democracia, en el ágora griega, era directa y selectiva; se reunían los varones a discutir, deliberar y tomar sus decisiones. Cuando la población creció, esto ya no fue posible y por ello se inició la práctica de la democracia representativa en la cual quienes toman las decisiones son los elegidos por la mayoría, no la mayoría.