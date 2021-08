Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Lunes 2 de agosto de 2021, p. 13

Marco todavía no se explica por qué no lo han corrido de su trabajo , a pesar de que siempre llega tarde. Será, tal vez, porque sus jefes saben que seis días a la semana tiene que recorrer más de 20 kilómetros desde su casa, en una carrera agotadora que afecta todos los aspectos de su vida.

A los 26 años de edad, Marco Anguiano tiene un ritmo de trabajo enloquecedor. Hasta antes de la pandemia, salía a las seis de la mañana de su casa, en el municipio jalisciense de Zapopan, para llegar al plantel Tonalá de la Universidad de Guadalajara a la clase de las ocho, en la licenciatura en comunicación pública.

Al terminar, a eso de las 2 de la tarde, aún le faltaba la segunda parte del maratón diario: trasladarse una hora más desde la escuela a su trabajo de mesero en un hotel del centro de la ciudad, donde invariablemente llegaba con retraso, aunque saliera antes de la universidad.

Realmente me llama la atención por qué no me han corrido. Ahora tengo clases virtuales y sólo debo ir de mi casa al trabajo, pero de todas formas son dos horas de camino. A veces siento que no quedo bien ni con éste ni con la escuela, porque no doy el 100 por ciento en ninguno , relata.

El de Zita Rodríguez es un caso similar. Desde San Miguel Atlautla, en el estado de México, le lleva entre dos horas y media a tres para llegar a diversos domicilios de la capital del país, donde se desempeña como trabajadora doméstica.

Para llegar tiene que levantarse a las cuatro de la mañana, salir media hora después de su casa y tomar por lo menos cuatro transportes diferentes, entre taxis, colectivos, camiones y Metro.