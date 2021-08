Antonio Heras

Lunes 2 de agosto de 2021, p. 7

Mexicali, BC., El director del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, Rafael Barajas, aseguró que uno de los impedimentos que ha tenido el avance de la democracia participativa en el país es que todos somos producto del viejo régimen, aunque no queramos, aunque estemos en la oposición, nos formamos en la era neoliberal, en la era del PRI, y todavía traemos un montón de lógicas que vienen de aquel tiempo, eso es algo que tenemos que cambiar .

Consideró que es casi imposible alcanzar 40 por ciento de participación de inscritos en el padrón, cifra obligatoria para que se considere vinculatorio enjuiciar a los ex presidentes, pero confió en que la sociedad y el gobierno saben que la historia no se acaba con fincar responsabilidades a tres ex presidente priístas y dos panistas .

Agregó que toda vez que los procesos de justicia transicional son complejos y lentos, y para que se llegue a cumplir debe realizarse una serie de pasos, pero todos tienen que pasar por la presión popular .

Barajas comentó que hay resistencia a la consulta popular y otras herramientas de participación ciudadana en México, en especial en el norte del país.

Advirtió que pese a algunos políticos, hay un extravío ideológico y en la actualidad se ponen los temas sustanciales sobre la mesa de discusión, algo que no se hacía en la década de los 80 y 90, durante el periodo neoliberal.

Hay un avance ahora porque antes no se hacía este tipo de consulta popular, comentó en entrevista con La Jornada luego de una conferencia sobre el tema.

El también cartonista visitó Baja California en el contexto de la primera consulta popular nacional en la historia de México, donde hizo un llamado a los regidores y diputados locales de Morena para que promuevan y faciliten las herramientas de participación ciudadana que obran en la ley y en la Constitución, incluso que impulsen la creación de nuevas figuras de democracia directa en la entidad.