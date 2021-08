Luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias ordenara suspender las pautas de difusión que hicieron legisladores de Morena, el dirigente denunció: Ahora ya nos amenazaron que viene una gran investigación de todos y todo lo que pusimos, como anuncios en Internet, los que repartimos volantes o de dónde salieron las lonas, ya hay un carácter totalmente persecutorio, cuando lo que hacemos es promover la democracia en México porque ellos no lo hacen, porque ellos no quieren que avance el pueblo en la toma de decisiones .

Advirtió que trataron de callarlos para que la gente no se enterara, a la vez que anticipó que su partido promoverá una reforma electoral en esta materia, homologar la fecha de las consultas populares con las elecciones intermedias y crear una comisión de la verdad para investigar y castigar a los ex presidentes, siempre y cuando gane el Sí en el proceso, indistintamente del porcentaje de participación. No debemos basar la calificación del ejercicio de hoy a partir del número de gente que participe, porque me parece que es un gran logro .

Delgado acudió poco después del mediodía a la mesa de votación en un deportivo de Iztacalco para participar en el proceso. Una casilla sin filas, pero con afluencia constante en la que igual acudieron padres con hijos en brazos, algunos jóvenes y varias personas que salieron con rostro de decepción al enterarse que no podrían votar por no corresponder a la sección de su credencial.

Micrófono en mano, Delgado invitó a los ciudadanos que ya tenían la tinta en su dedo a que lo acompañaran en un foro para emitir declaraciones ante los medios de comunicación en el que reafirmó que el ejercicio fue un logro de la gente.