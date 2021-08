Alonso Urrutia y Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Lunes 2 de agosto de 2021, p. 4

¡Carajo! ¿Dónde puedo votar? ¡Ni un méndigo cartel que lo oriente a uno! , estalló Luisa Velázquez, una sexagenaria de vida acomodada, después de dos horas de peregrinar por Coyoacán en busca de su sección. Un desafío a su paciencia, a su voluntad de votar, a su convicción de enjuiciar a los ex presidentes.

–¿Alguno en especial a enjuiciar?

–Del que todo el mundo habla… Salinas, murmuró, antes de salir de la mesa equivocada a la búsqueda de la dirección correcta.

Entre quienes sufragaron este domingo, hay un convencimiento casi unánime del principal responsable del que surgieron gran parte de las calamidades que enfrenta ahora el país: Carlos Salinas. La personificación del neoliberalismo. Privatizó todo , dijo sin matices José Pérez, para quien esta consulta es un ejercicio de elemental justicia .

Aunque entre algunos votantes había desorientación y desinformación, el mayor signo de la consulta fue el desinterés. Las calles de Coyoacán eran una romería, pero el flujo a las mesas era a cuentagotas.

En general las mesas receptoras estuvieron prácticamente vacías, la indiferencia y apatía frente a la consulta prevaleció en la jornada. Desde mediodía, el abstencionismo se proyectaba ya como el protagonista principal.

–¿Como va la votación?

–Más o menos, como 60 votos, responde un funcionario de casilla al filo de las 14 horas antes de agregar, casi con tristeza, de las 2 mil que deberían llegar .

Luisa no era la única perseverante para participar. Muchos más habían tenido que recorrer calles para ubicar dónde expresar sus sentimientos hacia los políticos del pasado, algunos desistieron en el intento y otros lo lograron después de persistir en localizar su sección, principalmente adultos mayores, para quienes consultar la sección en internet conllevaba mucha dificultad.

Josefina, de 65 años, masculló su inconformidad por las dificultades para sufragar: tuve que caminar por toda la colonia, no nos dijeron en dónde estaría, me habían comentado que era donde voté el 6 de junio, pero no fue ese lugar, caminé y caminé, desde las calles de Ricarte, Montevideo, Politécnico, hasta que logré llegar aquí .

De la versión del INE sobre las complicaciones de ubicar la mesa se desprendía que era debido a la austeridad que se les impuso, un asunto de pesos y centavos: la obligada compactación de secciones porque no hubo dinero. Oficialmente, 43 por ciento de las mesas no se ubicaron en el mismo sitio que el 6 de junio.