edia mañana de ayer, domingo 1° de agosto. Me introduzco a El Venadito, como quien realizó un pequeño viaje al pasado. La primera vez que me decidí a entrar a este restaurante de raíces hidalguenses fue en los comienzos de la segunda mitad del siglo pasado. En esa fecha, en la que por fin percibía la remuneración que podría permitirme engullir al menos media docena de tacos, tenía muy clavada, tanto en mi memoria como en mi gaznate, las muchísimas visitas imaginarias que, desde la ventanilla de mi camioncito a Ciudad Universitaria, realizaba a ese, para mí entonces, inaccesible comedero. Poder un día entrar y comprobar su pretenciosa afirmación publicitaria: ¡Las mejores carnitas en el DF! era una de mis expectativas, de mis acendradas convicciones aspiracionales. Cuando denodadamente braceaba para salir de ese socavón social conocido como lumpen y trepar a los escalones inferiores de ese paraíso terrenal (pero con ribetes celestiales) llamado clase media, estaba empeñado en memorizar incomprensibles códigos de derecho mercantil, aunque sin olvidar el consejo de un gratísimo maestro, Baltazar Cavazos, que me decía: No lo olvides, paisano, es muy útil conocer las leyes, pero es mejor si conoces al juez .

Vengo de un pequeño recorrido por algunas casillas ubicadas en un reducido diámetro del sur de ciudad, si acaso 4 o 5 colonias. Fue evidentísima la diferencia en la consulta de hoy y la elección del 6 de junio pasado. Para empezar, a las casillas, entonces, sólo les faltaban anuncio luminosos y mapas que facilitaran su ubicación. En la elección de junio hubo 156 mil 792 casillas, hoy, domingo 1° de agosto, se dijo, se instalarían tan sólo 57 mil 124 y con únicamente 286 mil 380 funcionarios del INE. La votación absoluta en 2018 alcanzó la suma de 56 millones 611 mil 27 personas, de la cual Morena obtuvo 25 millones 186 mil 577 sufragios, o sea 53.19 por ciento. AMLO, con sus adjuntos, elevó el porcentaje de votos obtenidos, más allá de lo anteriormente alcanzado, dentro del ámbito de condiciones de competitividad y suelo más parejo, hoy existentes.

Ahora, la normatividad es diferente. Para que el resultado de la consulta sea vinculante ; es decir, sea un mandato para las autoridades involucradas, debe conseguirse un determinado porcentaje de la lista nominal de electores (potenciales votantes), que no sea menor a 40 por ciento. En el caso que nos importa, esto significa 37 millones y medio de votos emitidos por cualquiera de las dos únicas opciones presentadas a consideración.

Para cuando estos renglones escribo (9 p.m. del domingo), el INE ya dio a conocer sus resultados preliminares. Con todas las reservas del caso, dice: participó entre 7 y 8 por ciento de los potenciales electores. De ellos, se manifestaron por la afirmativa, o sea por la necesidad, por la indispensable, justa investigación del comportamiento de los cinco gobiernos anteriores, 90 y tantos por ciento.