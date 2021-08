T

al vez, en lo inmediato, los únicos ganadores del inaugural ejercicio consultivo de ayer hayan sido los ex presidentes de la República y, en general, la clase política corrupta.

En realidad, la primera consulta popular nacional con sustento legal llegó herida de muerte al domingo de la votación, y no fue solamente por el manejo que la cúpula del Instituto Nacional Electoral (INE) aplicó al proceso, con Lorenzo Córdova y Ciro Murayama utilizando los ingredientes de la insuficiencia presupuestal, la laxitud de la pregunta oficialmente establecida y las complicaciones operativas para dar continuidad a la larga batalla que sostienen con la Presidencia de la República y Morena.

El declive se inició en octubre de 2020, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó en cerrada votación (seis sufragios a favor contra cinco) el dar carácter constitucional a la propuesta en general de la citada consulta y luego, por ocho votos contra tres, reformuló muy a la baja la propuesta presidencial, que expresamente planteaba la acción justiciera contra ex mandatarios citados por nombre y apellidos, para dejar la pregunta oficial convertida en un amasijo de indefinición, en un desaliento de origen, en sideral demagogia judicial que no llevaría a ningún aterrizaje verdadero, realmente vinculatorio.

El Presidente de la República y su partido también contribuyeron a la confusión y al desaliento. El político tabasqueño, que llegó a Palacio Nacional gracias a una histórica avalancha de votos a su favor, justamente por entenderle como alguien que sería un imparable combatiente contra la corrupción, se sostuvo en su anunciada decisión de no ver al pasado y no intentar el castigo contra Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, a los que fustiga con frecuencia desde el atril matutino, pero sin ir más allá de la retórica.