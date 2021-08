D

ondequiera que se encuentre disfrutando de la vida, ayer fue un día dichoso para el ex presidente Enrique Peña Nieto. Operó a su favor (y los otros cuatro ex mandatarios) la Ley Federal de Consulta Popular que, junto con su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, promulgó el 14 de marzo de 2014. Está diseñada para que prácticamente sea imposible su aplicación. Para comenzar, establece que el derecho de convocar a una consulta corresponde al Presidente de la República, a diputados y senadores, pero deben representar 33 por ciento de su respectiva Cámara. A los ciudadanos que quieran respaldarla se la ponen difícil: deben reunir al menos 1.9 millones de firmas, el 2 por ciento del padrón electoral. (La de ayer la convocó el Presidente). El número de ciudadanos cuando mucho debería ser de un millón.

Necesaria, otra ley

No es el único obstáculo. Para que el resultado de una consulta sea vinculatorio –es decir, que obligue a llevarlo a cabo a las autoridades– debe sumar 40 por ciento del padrón electoral –alrededor de 38 millones de ciudadanos. Por otro lado, sólo el Instituto Nacional Electoral puede hacer promoción (Lorenzo Córdova le debe la chamba a Peña Nieto). Hay temas tabú, por ejemplo, los impuestos. (No hubiera sido posible llevar a consulta el aumento del IVA del 10 al 15 y luego al 16 por ciento). Y por si fuera poco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe autorizar el texto (la constitucionalidad, dicen) de la pregunta. De ahí que la propuesta hecha por el Presidente haya sido cambiada y en su nueva versión sea punto menos que incomprensible. Dicho sea de paso, todos los ministros le deben la chamba a alguno de los ex presidentes. En el remoto caso de que los ciudadanos llegaran a emitir 38 millones de votos, los ex mandatarios tienen derecho a apelar.

Si queremos que algún día se realicen verdaderas consultas populares, le ley actual debe tirarse a la basura y legislar otra que ponga en manos de los ciudadanos un derecho que les corresponde. Sobre todo, deberá permitirnos emitir nuestra opinión en materia de impuestos y enjuiciar a los malos gobernantes.

Desataron el nudo

En periodo extraordinario el Senado de la República ratificó el fin de semana a Roberto Salcedo Aquino como titular de la Secretaría de la Función Pública en sustitución de Irma Eréndira Sandoval y la Cámara de Diputados hará los mismo esta semana con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien sustituirá a Arturo Herrera, próximo gobernador del Banco de México. Ambas cámaras, por otro lado, aprobaron aplazar un mes la fecha límite para que las empresas se ajusten a la nueva ley del outsourcing. El mismo tiempo que les tomó a los legisladores para ponerse de acuerdo. El IMSS informó que 2.3 millones de trabajadores han migrado de un corporativo prestador de servicios de personal a un patrón real y su salario ha mejorado.