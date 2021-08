Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Lunes 2 de agosto de 2021, p. 21

Río De Janeiro., Miembros de varios partidos políticos de Brasil solicitaron al Tribunal Superior Electoral (TSE) exigir explicaciones al presidente Jair Bolsonaro por sus acusaciones sobre un presunto fraude electoral en el país.

Tras años hablando de fraude , el mandatario brasileño admitió el jueves carecer de pruebas sobre dichas acusaciones. Por ello, 11 partidos presentaron la solicitud, para que el presidente explique por qué arremetió contra las máquinas de votación electrónica.

Bolsonaro habría mostrado en un video noticias y videos falsos que ya habrían sido desmentidos en reiteradas ocasiones por organismos oficiales, de acuerdo con información del portal de noticias G1.

A los que me acusan de no presentar pruebas, les devuelvo la acusación. Presenten pruebas de que no es defraudable , declaró Bolsonaro en un momento. No hay forma de demostrar que las elecciones no fueron amañadas, insistió. No tenemos pruebas, lo dejo muy claro, pero hay indicios de que en la votación para senadores y diputados puede pasar lo mismo. ¿Por qué no? , preguntó.