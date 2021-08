Ap

Periódico La Jornada

Lunes 2 de agosto de 2021, p. a11

Taipei. La estrella del pop chino-canadiense Kris Wu fue detenido por la policía de Pekín bajo sospecha de violación, anunció la policía el sábado, luego de una acusación de que el ex miembro de la banda de chicos coreanos EXO atrajo a mujeres jóvenes a tener relaciones sexuales.

Wu, de 30 años, fue acusado anteriormente por una adolescente de tener relaciones sexuales con ella cuando estaba borracha, lo que él negó.

La adolescente señaló que otras siete mujeres la contactaron para decirle que Wu las sedujo con promesas de trabajos y otras oportunidades. Indicó que algunas tenían menos de 18 años.

Wu fue detenido en respuesta a información relevante reportada en Internet , incluyendo que atrajo repetidamente a mujeres jóvenes para tener relaciones sexuales , puntualizó el comunicado de la policía. No dio más detalles.

La estrella del pop había negado las acusaciones. ¡No hubo sexo grupal! ¡No había una menor de edad! , escribió el mes pasado en su cuenta de redes sociales. Si hubiera ese tipo de cosas, por favor, relájense todos, ¡me metería en la cárcel!

La noticia era tendencia en la red social Weibo el sábado por la noche, y algunos usuarios en línea dijeron en la cuenta de Wu: ¡Fuera de China!