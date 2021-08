Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Lunes 2 de agosto de 2021, p. a10

Fernanda Ulibarri es una creadora multidisciplinaria. Compone música para su proyecto solista, sonidos para medios audiovisuales y dirige videos.

También encabeza a The Mexican Standoff, banda que combina música, comedia y activismo que explora los estilos de música fronteriza.

Ahora es compositora y productora de los envolventes sonidos que se escuchan en la experiencia Frida inmersiva, en el Frontón México.

De manera incansable, Ulibarri, también se da tiempo para promover su nuevo sencillo, Nada es como quisiera, canción pandémica y melancólica que habla de momentos dolorosos, los cuales uno quisiera que fueran diferentes.

Para este tema, hizo una original mezcla con caja de ritmos, sintetizadores, arpa, vibráfono y voces, creando un sonido dream pop, femenino y único, como ella lo define. Ahora me siento feliz y muy cómoda con lo que descubrí gracias a este sencillo, con instrumentos no tan comunes en el mundo contemporáneo del rock pop . Prepara un EP para rendir homenaje a la leyenda tejana del acordeón Leonardo Flaco Jiménez.

Así es mi personalidad, no puedo parar; además entre más trabaje, abro más campo para las mujeres que vienen , señaló Ulibarri a La Jornada.

Como solista, editó el EP Polkas de amor y el disco Átoma. También ha dirigido videos, como Distante instante, de Madame Recamier. En sus inicios, formó parte del grupo musical de Julieta Venegas con quien se presentó en su gira del MTV Unplugged, además de haber tocado en ceremonias de entrega de los Premios Nobel.

Colaboración con Denise Gutiérrez