Hernán Muleiro

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Lunes 2 de agosto de 2021, p. 9

Don Van Vliet, también conocido como Captain Beefheart (1941-2010), tuvo una carrera musical variada, en la que el principal referente y oponente fue él mismo. En sus tempranos singles para el sello Buddah se escucha apropiándose de la onomatopeya Diddy wah diddy, a lo Little Richards; es decir, vociferando una expresión sin definición y cargada de significado.

En tempranas filmaciones blanco y negro de su grupo tocando en la playa de Cannes se advierte que los músicos no están hechos exactamente del mismo material que las estrellas de rock de la época.

No transcurrió demasiado tiempo hasta que la personalidad poética de Beefheart se elevó sobre las limitaciones que hicieron del blues un estilo canónico, pasando desde una canción a las ondas electromagnéticas, Electricity, a la creación de un mundo surrealista completo en Trout Mask Replica (1969).

Para la época de Doc at the Radar Station (1980) ya era una figura prestigiosa, avalada por una generación que rechazó a muchos de sus pares, hecho que se sumó al visto bueno de la crítica mas no a su cuenta bancaria.

Doc at the Radar Station es más áspero desde su sonido y más accesible en su estructura, con personajes extrapolados directamente desde el cerebro del cantante.

A 41 años del lanzamiento de Doc at the Radar Station, Gary Lucas, integrante de la banda y guitarrista invitado del disco, recuerda el primer show de Beefheart al que asistió: “Fue en un club mafioso llamado Ungano’s; Don estaba en medio como el conductor del circo y todos lucían como pesadas criaturas mitológicas; en ese momento quise formar parte del grupo”.

También tiene un buen recuerdo del momento de la grabación: Estuve para unos temas en la grabación; había un clima muy distendido; él estaba contento y la banda también. Luego pasé un par de días dando vueltas por Los Ángeles con Don; era impredecible, no se movía como otra gente. Generalmente, nos subíamos a su Volvo y salíamos a cenar. Encontrábamos cosas increíbles. Solía perderse, aunque vivía ahí .

Guitarrista versátil con raíces en el blues, Lucas presenta dos álbumes, uno que compila sus múltiples trabajos, incluso su colaboración con el compositor Jeff Buckley, y uno nuevo llamado Le Beast Concrete.