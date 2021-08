Jorge Alberto es del grupo de skate. Su amiga Lola lo invitó a participar, justo cuando hizo el compromiso, tras la muerte de su padre, de no consumir más mariguana. Distraerme aquí me ayuda, creo que la clave para no caer en vicios es mantenerte ocupado , expresa este joven que divide su tiempo en ir a la escuela, trabajar como repartidor de alimentos y desgastar la patineta.

En la esquina de Doctor Barragán y Doctor Martínez, Natasha también platica su experiencia mientras ayuda a dar forma a un espigado búho en uno de los muros de la colonia Doctores. Estudiante de tercer trimestre de bachillerato, cuenta que ingresó al programa para hacer algo productivo con su tiempo libre. Sólo dedicarte a la escuela es estresante, aquí me distraigo y ayudó a mi comunidad , comenta.

Beatriz Olivares, directora del Instituto de la Juventud, señala que es un programa incluyente que le da derechos a todos, en el que no se discrimina ni se estigmatiza a nadie, y lo mismo se incursiona en las cárceles que en los barrios, para sumarlos.