Tengo 33 años, y los abusos ocurrieron cuando tenía 13, fue en Mérida, Venezuela, y ya han pasado más de tres años desde que denuncié (marzo de 2019), y no ha habido solución, pero sí hubo negligencia por parte de las autoridades de la Sociedad de San Pablo, pues con un poco de voluntad pudo haberse llevado mucho más rápido el proceso, pese a la pandemia. La arquidiócesis me ha convocado, pero hasta el momento no hay decisión y, además, la conclusión del caso debe ser consultada con el Vaticano, así que puede tardar más .

Leonardo N criticó que en ese lapso, la Sociedad de San Pablo no ha tenido contacto conmigo, sólo la arquidiócesis. Estoy en tratamiento siquiátrico, y ellos (la Sociedad de San Pablo) me entregan medicina, pero no según mis necesidades; jamás he recibido una llamada de la sociedad ni del superior general de la congregación (Valdir José de Castro) .

Leonardo N indicó que interpuso también una denuncia penal en Venezuela, por abuso sexual, pero aún no hay orden de captura. “Ellos (la orden) saben que existe la querella y deberían ordenarle que se presente en Venezuela, pero él está en la casa provincial de los paulinos, en la alcaldía Iztapalapa. Se le ha visto celebrando misa. Así que lo están protegiendo. El superior debió ordenarle ‘ve a Venezuela’. Si él dice que es inocente, ¿cuál es el temor que tiene?, que vaya y colabore con las autoridades civiles”.

Insistió en que existe encubrimiento, pues cuando hizo pública la denuncia, Juan N estaba en Estados Unidos y, en vez de enviarlo a Venezuela, lo trajeron a México .