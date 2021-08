De la Redacción

Domingo 1º de agosto de 2021, p. 7

El partido MC impugnó ante la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la multa por 55 millones de pesos que le impuso el Instituto Nacional Electoral (INE) por las aportaciones que realizó Mariana Rodríguez a la campaña de su esposo, Samuel García, ahora gobernador electo de Nuevo León.

El dirigente de MC, Clemente Castañeda, consideró que el fallo debería revocarse de manera lisa y llana, toda vez que el procedimiento de fiscalización que dio lugar a la resolución del INE se encuentra plagado de vicios que van desde falta de pruebas en la denuncia original hasta la violación al derecho de audiencia.

Según Castañeda, el órgano electoral calificó indebidamente la participación de Rodríguez como aportaciones económicas en especie por su actividad empresarial y, en este sentido, estimó que Samuel García, entonces candidato por MC a la gubernatura de Nuevo León, debió pagarle por su respaldo mediante Internet, durante la campaña.