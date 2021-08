Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Domingo 1º de agosto de 2021, p. 3

El dirigente de Morena, Mario Delgado, acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de no estar a la altura del pueblo de México y le exigió que en lugar de perseguir a los diputados de su partido y a algunos medios de comunicación por promover la consulta popular, incentive la participación ciudadana este domingo, cuando los mexicanos podrán decidir el enjuiciamiento a los ex presidentes que incurrieron en hechos de corrupción y violaron derechos humanos.

Delgado denunció que el INE está detrás de Morena con la intención de evitar que el partido promueva la consulta popular y pretende coartar la libertad de los morenistas.

Advirtió asimismo que es falso que sea ilegal pagar una inserción en un periódico, como sostiene el INE, porque la ley es muy clara y prohíbe comprar tiempos en radio y televisión, pero nunca habla de prensa escrita .

Pese al reclamo que el INE formuló a los legisladores de Morena, el viernes pasado desde la tribuna de la Cámara de Diputados y del Senado, Javier Hidalgo y Lucía Trasvina, respectivamente, insistieron en el exhorto a los ciudadanos de ir a las urnas hoy para hacer uso del nuevo mecanismo que les permite tomar decisiones políticas trascendentales.