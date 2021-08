Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 1º de agosto de 2021, p. 2

San Cristóbal de Las Casas, Chis., El Instituto Nacional Electoral acordó no instalar casillas para la consulta popular de este domingo en los municipios de Pantelhó, Venustiano Carranza y Oxchuc. En el caso de los dos primeros no existen condiciones debido a que prevalecen conflictos políticos y agrarios, mientras en Oxchuc, que elige a sus autoridades mediante el sistema de usos y costumbres, sus pobladores decidieron que no se abrieran. El organismo añadió que en los municipios de Chenalhó, Simojovel, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Tila, La Concordia y Villa Corzo tampoco colocarán algunas mesas por falta de condiciones de seguridad o inclusive a causa de la pandemia. Se instalarán 2 mil 285 mesas receptoras en todo el estado.