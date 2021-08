T

engo que cambiarme de casa. La dueña, la señora Arteaga, necesita mudarse aquí con su hijo recién viudo y su nieto Alejandro de cuatro años. El niño interpreta la ausencia de su madre como prueba de que ya no lo quiere. Por eso sufre mucho y está muy deprimido. Según me dijo la señora Arteaga, su pediatra le explicó que el muchachito, más que de medicinas, necesitaba cambiar de ambiente. Confío en que Alejandro llegue a ser muy feliz en esta casa y en que disfrute del jardín.

Ese pedacito de tierra fue lo que me sedujo para alquilar esta casa tan rara y algo incómoda. La construcción tiene unos cuantos años más que yo y sesenta más que tú. En ese lapso de tiempo, que parece muy largo, pero en realidad no lo es, habrían cabido por lo menos otras seis vidas tuyas, desde cachorrita hasta el momento en que caíste enferma.

Era muy doloroso ver que te arrastrabas, oír tus gemidos, notar cómo ibas consumiéndote, perdiendo el apetito y la vivacidad; sin embargo, siempre tuve esperanzas de que, con atención médica y mis cuidados, volverías a ser la de antes. Llegó el momento en que me di cuenta de que eso no era suficiente para demostrarte mi amor. Si en verdad te quería, dadas tus condiciones, sólo quedaba una alternativa: hacerte dormir. Tomar la decisión me costó sangre. Me dio valor saber que ya no sufrirías.

II

Todo ocurrió muy rápido y, sin embargo, me pareció eterno el viaje desde la casa hasta el consultorio del veterinario. Esteban no te llamaba por tu nombre – Emma– sino Muchacha. Lo oí decirte “Duerme, Muchacha”, cuando te inyectó el relajante. No quise que te incineraran y regresamos juntas a la casa.

Durante el trayecto te sostuve entre mis brazos. A pesar de tu rigidez me propuse imaginar que sólo ibas dormida y que en cuanto llegáramos saltarías para correr por el jardín. Allí, con la ayuda de don Pablo, te sepulté. Necesitaba sentirte cerca, ofrecerte la solidaridad que me brindaste a mí. Imaginé muchas cosas acerca de lo que iba a pasar, menos que un día iba a tener que salir de esta casa sin ti.

III

Ya casi es hora de que me vaya. Haré el viaje en el coche de don Pablo. Tú y él se hicieron muy amigos. También te echa de menos. Siempre que va a hablarme de ti empieza por decirme: “¿A poco ya se le olvidó que Emma..? Y enseguida me describe alguna de tus travesuras, tus gracias, la manera en que saltabas del coche para entrar en la casa y correr al jardín: tu paraíso.

Allí se quedan las plantas que sembré. Los anturios y las cunas de Moisés este año han dado pocas flores. La hiedra, en cambio, no deja de crecer. Me gusta cómo se entretejen con sus ramas los rayos de sol que bajan hasta el suelo al mediodía. Las palmeras que puse en las esquinas del jardín siguen tan delicadas como siempre y exigen muchos cuidados, pero vale la pena el esfuerzo porque son muy hermosas. Como verás, he seguido cultivando el jardín donde llevas más de dos años dormida, descansando y también renaciendo en los brotes silvestres.