Reprochan actitud de EU frente a Cuba

as agresiones imperialistas a Cuba datan desde que impidieron su independencia y lo convirtieron en un país semicolonial, sometido al monocultivo, abastecedor del azúcar a Estados Unidos. En 1955, se consumó el bloqueo de la cuota azucarera, lo que afectó a los hacendados y ahondó la miseria del pueblo trabajador y sus familias, antes de que los líderes Fidel y Raúl Castro tomaran el poder, de cuya dictadura dice defender el imperialismo a los cubanos.

A más de 60 años del bloqueo, está claro que el verdadero peligro para Cuba y el mundo es el imperialismo estadunidense, que ignora las resoluciones de la ONU y está llevando al mundo a la guerra.

Saludamos la postura del Presidente mexicano, quien demanda el cese del bloqueo y reconoce el derecho de autodeterminación del pueblo cubano y envía medicinas, insumos y alimentos para coadyuvar al control de la situación sanitaria que viven nuestros hermanos, con el fin de retribuir la solidaridad que siempre ha brindado el pueblo cubano a México. Abastecer a Cuba no sólo constituye una acción que contribuye a romper el bloqueo, se asume una actitud congruente con los principios de nuestra política exterior.

Mario Rivera Ortiz, Carlota Guzmán de la Garza, Miguel Ángel García, Víctor Rosales, Irma Tovar Corona, Mario Mendoza, Francisco Muñoz Apresa, Felipe Casas Sánchez, Rafael Ordóñez, Fernando Quintana, Emigdio Navarro, Guadalupe Susano y Lucas Melgarejo Velázquez

Repasa el camino hacia la consulta ciudadana

A propósito del ejercicio de verdad y justicia que será la consulta de este domingo, viene a colación la frase del presidente López Obrador, porque muchos no la han entendido en su profundidad ni en su alcance, menos en su esencia.

Diversas capas sociales parecen no entender a cabalidad su propósito y la han minimizado como golpe de pecho , tal vez como producto de una mente religiosa del tipo dad de comer al hambriento .

Pero ello no es así, los ex presidentes que juzgaremos para que sean llevados a tribunales sembraron un camino de miseria, endeudamiento, crimen y corrupción en franca colusión con sus gobiernos de democracia perversa . Ese caminito estaba provocando ya un ánimo de crispación de las contradicciones sociales no antes vista, que se reflejaba subrayadamente en una pauperización feroz de grandes masas de mexicanos, tanto de clase media venida a menos como de proletarios venidos a las filas del subempleo o el lumpenaje y la delincuencia...

Entonces, por ese camino, los estallidos sociales hubieran reventado como chinampinas sin control en cada población, en cada esquina, en cada grupo social.

Pero sin una conciencia y comprensión adecuadas de su realidad social y carentes de una dirección política de futuro, estas expresiones de la furia del pueblo hubieran acabado en derramamientos de sangre aquí y allá en cada esquina de cada barrio.

De no haber volteado a mirar a los pobres , el curso que estaba siguiendo este país era el de las masacres y la contención del conflicto social por medio de las balas, la represión y la muerte.

Por eso me parece grandiosa una frase que las clases privilegiadas y conservadoras hacen como que no comprenden.

Rebeca G. Anduiza