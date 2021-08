A su vez, Javier Hernández García agregó que no está de acuerdo con los planes de la minera porque en el cerro de El Jumil hay vestigios de los antepasados que aún no se han mostrado al mundo. Además, mediante una cuenta de Facebook me intimidaron con secuestrarme, cortarme la otra mano, y hubo temor; pero esto acrecentó el coraje. Yo quiero que mis hijas sean del pueblo y que defiendan, no que sean una generación vendepatrias , agregó.

“Aunque nos critiquen, que digan que somos 20 ignorantes –como se puso en una pinta en el pueblo–, tengo claro que una mina a cielo abierto nunca va ser sustentable ni va ser generosa con la vida humana ni con la naturaleza, es por eso que exigimos la cancelación de las concesiones”, puntualizó.

Asimismo, Hipólito García Ramírez lamentó que por esta situación se haya roto el tejido social, lo que consideró muy grave. Las diferencias por este tema están dividiendo familias y vecinos que antes vivían en armonía y juntos celebraran sus costumbres y sus temporadas de siembra y cosecha , reiteró.

En tanto, Juan Jiménez, integrante del Movimiento contra la Minería Tóxica por Metales, afirmó que “la empresa busca la aprobación de la gente, acompañada de células de la delincuencia organizada, para que por las buenas –con dádivas– o por la mala –con amenazas– aceptes y entregues tus tierras y hasta tu vida en este proyecto de muerte”.