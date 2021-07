Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Sábado 31 de julio de 2021, p. 7

Las disposiciones que establece la Ley Federal de Consulta Popular respecto a la difusión, por parte de terceros, de la propaganda relacionada contiene ambigüedades sobre las restricciones más allá de los medios electrónicos, pues se prohíbe emplear la radio y televisión, pero implícitamente en otros canales, como lo es prensa escrita, estaría totalmente permitida , consideró el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) Uuc-kib Espadas Ancona.

En el seno del INE hay discrepancias respecto a los criterios sobre los alcances que pueden tener los partidos políticos en la contratación de publicidad alusiva. La víspera, la Comisión de Quejas y Denuncias del órgano electoral ordenó a los grupos parlamentarios de Morena y al diario La Jornada cesar la publicación de mensajes en los que llaman a participar en el ejercicio democrático, pues con ello infringen la facultad exclusiva este instituto .