Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Sábado 31 de julio de 2021, p. 5

En menos de 24 horas, Morena y sus aliados aprobaron ayer en ambas cámaras del Congreso de la Unión la reforma que da un mes de plazo a los empresarios para cumplir con las disposiciones laborales, de seguridad social y fiscales que les imponen las nuevas reglas en materia de subcontratación o outsourcing.

La reforma, aprobada por la tarde en la Cámara de Diputados, pasó por la noche como minuta al Senado, donde se avaló de forma acelerada, con dispensa de trámites y prácticamente sin discusión, con 85 votos a favor y 22 en contra y se turnó al Ejecutivo federal para su promulgación.

La premura con que se aprobó la reforma en un periodo extraordinario inaugurado ayer, se debió a que los patrones dedicados al outsourcing tenían hasta mañana, primero de agosto, como límite para darse de alta en un padrón para subcontratistas, a cargo de la Secretaría del Trabajo, a ponerse al corriente en sus obligaciones fiscales y con el Seguro Social y el Infonavit, entre otras.

Con la reforma a seis artículos transitorios de la reforma que reguló el outsourcing –promulgada el pasado 23 de abril– el plazo se extiende al primero de septiembre. Tanto en la discusión en la Cámara de Diputados como en el Senado, PRI, PAN y PRD insistieron en que la prórroga se ampliara a cinco meses. MC proponía 60 días, pero ninguna prosperó.

Con vehemencia, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, los panistas señalaron que un mes de plazo no es suficiente e insistieron en que se perderán empleos porque los patrones no podrán con tantos trámites, más de 37, según expuso en tribuna la senadora panista Xóchitl Gálvez, quien dijo que como empresaria sabe de lo difícil que son las gestiones ante el Sistema de Administración Tributaria, que no está dando citas, o ante el IMSS o el Infonavit, los cuales están rebasados.

La también panista Kenia López Rabadán presentó una reserva para insistir en que la prórroga sea hasta el primero de enero, de lo contrario, sostuvo, se podrán en riesgo a empresas que generan plazas laborales. La propuesta, al igual que las otras en el mismo sentido, fueron rechazadas.

Un mes es suficiente, es el plazo convenido con las cámaras patronales, respondió la senadora de Morena Lucía Trasvina. Antes, en San Lázaro, el diputado morenista Evaristo Lenin Pérez resaltó que los empresarios tuvieron ya 90 días y con el plazo serán 120 en total, tiempo necesario para que se implementen todas las medidas .