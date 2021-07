Por más de 36 años estos gobiernos provocaron la caída abrupta del empleo formal, profundizaron la dependencia con el exterior en muchos rubros y sentidos, aumentaron la corrupción, el empobrecimiento de las mayorías y el enriquecimiento de ellos mismos y de una minoría antipatriótica. La inseguridad, el narcotráfico, desapariciones forzadas, delincuencia y despojos de territorios de pueblos originarios, entre otras cosas, son la herencia que nos dejaron. Por eso y por otras cosas más, el enjuiciamiento popular a estos gobiernos es la expresión de condena colectiva, drástica y contundente al modelo neoliberal y al capitalismo causantes de los problemas insolutos que padecemos. Por lo demás, la conciencia y la historia los pondrá en su lugar.

Luis Langarica Arreola

Reclama por una más de Gas Natural

El 3 de febrero pasado realicé el pago por transferencia bancaria al bimestre correspondiente y, desde entonces, ha sido un calvario porque Gas Natural me reclamaba el pago. En diversas ocasiones les he enviado mi comprobante de pago, también me han estado llamando varios despachos de cobranza. Hace un mes me quisieron cortar el servicio y les volví a demostrar que había hecho el pago. Lo que Gas Natural argumentaba es que ellos no podían sacar el dinero de ese pago. Después me dieron la opción de que volviera a pagar y ellos me regresarían el dinero. Finalmente, el 29 de julio vinieron a cortarme el suministro. Nuevamente les demostré que había pagado e hicieron caso omiso. El problema radica en que ese bimestre no llegó el recibo y yo deposité al número que me dieron y que ahora, a través de la conciliación en la Profeco, me dicen que corresponde a una gran empresa en Toluca y que ellos no pueden sacar el dinero de ahí. Me he comunicado con Gas Natural y nuevamente quieren que vuelva a pagar y que ellos me devuelven el dinero. Me piden varios requisitos y después de cinco días, dicen, me reconectarán el servicio. Mi número de contrato es el 873 y el número de aclaración que me dieron hoy es CL5446279.

Marcela Barrios Luna

Sobre el variopinto servicio del Metrobús

En atención a la enorme confianza que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador tiene a policías y militares, informamos a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y demás autoridades responsables del Servicio de Metrobús en la Línea 1 Indios Verdes-El Caminero que, salvo excepciones de muy buenos elementos, el personal encargado del acceso no es atento, no permanece en las puertas o, si está, le molesta abrir porque se distrae de sus conversaciones por teléfono con sus familiares o de las pláticas con sus compañeros.

Asimismo, agradecemos el servicio respetuoso y amable de las demás líneas del transporte del Metrobús.

Reina Blandina Bustamante Mijangos