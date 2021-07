▲ Salvador Sánchez Cerén, ex presidente de El Salvador, en imagen de archivo. Foto Europa Press

Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Sábado 31 de julio de 2021, p. 24

Managua. El gobierno de Nicaragua otorgó ayer la nacionalidad a Salvador Sánchez Cerén, ex presidente de El Salvador prófugo de la justicia de su país por delitos de corrupción, según el diario oficial La Gaceta.

Se otorga la nacionalidad nicaragüense al ciudadano Salvador Sánchez Cerén, originario de El Salvador , quien ha cumplido con los requisitos y formalidades establecidas en la Constitución política de Nicaragua, señala la resolución de migración y extranjería publicada en La Gaceta.

La resolución en actos separados también incluye a su esposa, Rosa Margarita Villalta, y a su hija Claudia Lissete Sánchez Villalta, de acuerdo con la resolución emitida el 29 de julio y firmada por la ministra de Gobernación, Amelia Coronel.

La justicia salvadoreña emitió el miércoles una orden de captura internacional contra Cerén (2014-2019) y otros funcionarios de su administración por delitos cometidos contra el Estado salvadoreño.

El ex gobernante es el segundo político de ese país que recibe la nacionalidad nicaragüense, luego de que le fue otorgada en 2019 al también ex mandatario Mauricio Funes, ambos del partido de la ex guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación (FMLN-izquierda). La Constitución de Nicaragua prohíbe la extradición de sus nacionales.