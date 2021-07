Reuters

Periódico La Jornada

Sábado 31 de julio de 2021, p. 23

Washington. El ex presidente Donald Trump sufrió un doble revés ayer cuando el Departamento de Justicia despejó el camino para liberar sus registros tributarios y reveló un memorando en el que se muestra que el año pasado presionó a altos funcionarios para que afirmaran falsamente que su derrota electoral fue corrupta y que fue él quien ganó.

El departamento allanó la ruta para que el Servicio de Impuestos Internos entregue a los investigadores del Congreso los registros fiscales del magnate.

Notas escritas a mano de Richard Donoghue, entonces vicefiscal general en funciones, y divulgadas ayer por la presidenta de la Comisión de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, Carolyn Maloney, muestran a Trump en sus intentos insistentes para lograr que el departamento tomara la medida sin precedentes de intervenir en la elección presidencial.

Las notas recientemente publicadas detallan una llamada telefónica del 27 de diciembre, en la que Jeffrey Rosen, entonces fiscal general, es citado diciendo a Trump: Entienda que el Departamento de Justicia no puede y no va a cambiar el resultado de la elección con sólo tronar los dedos .

El magnate respondió: Sólo diga que la elección fue corrupta y déjeme el resto a mí .

El cambio en el Departamento de Justicia facilitará que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes entreviste a testigos claves y recopile pruebas contra Trump, como parte de su investigación en curso.