▲ Ballaké Sissoko toca la kora. Imagen realizada por B. Pererelli, tomada de la página web del artista. Foto

El álbum nuevo de Ballaké Sissoko está grabado con un kora nuevo, que mandó a construir con su luthier: Kaelig, gracias a las aportaciones que hicieron personas de muchas partes del planeta a través de una donadora, dejando mensajes contrarios a los de los sicópatas que violentaron al inocente: Tu música, Ballaké, me transporta a niveles muy elevados, me ayuda a vivir , escribió uno de los donadores. Otro redactó: Tu música, Ballaké, me ayuda a aliviarme cuando me duele el alma, cuando he estado en duelo . Otro más: Tu música, Ballaké, es un bien para el mundo. Gracias .

Al recibir los mensajes, Ballaké rompió en llanto y se puso a grabar el disco que ahora recomiendo con gran alegría: Djourou.

Djourou significa cuerda en lengua de Mali. Es la cuerda que nos conecta con los demás , dice Ballaké.

Nueve obras bellas conforman el álbum Djourou. A la pieza inicial, Demba Kunda, donde escuchamos el tentalear de los largos dedos del griot como un animalito neonato a mitad del bosque, sigue Djourou, que da título al disco, con la intervención de Sona Jobarteh, una de las primeras mujeres intérpretes del kora, otrora destinado a hombres. Ella canta mientras toca, al igual que Ballaké entona rumores, carraspeos, himnos, melopeas.

Hay muchos músicos invitados en el nuevo disco de Ballaké, el último de su estirpe griot, pues su hijo mayor, Mohamed Sissoko, prefirió ser futbolista y militó muchos años como mediocampista estelar del Paris Saint-Germain.

En la tercera pieza del disco, Jeu sur la Symphonie Fantastique, se une Vincent Segal con su violonchelo y el clarinetista Patrick Messina en una glosa magistral de la partitura monumental de Hector Berlioz.

El siguiente corte nos presenta a otro invitado estrella: Salif Keita y enseguida una cantante francesa célebre, Camille, repite la palabra kora tantas veces que nos hipnotiza con su acento (koga koga koga ) hasta llegar al murmullo.

Mande Tabolo se titula la siguiente obra, en homenaje al nombre del trío que formó Ballaké en el año 2000 con tocadores de n’goni y balafón.

La pieza siete es especial: Frotter les Mains, a cargo de Oxmo Puccino, a quien presentan como rapero cuando en realidad lo que hace está a años luz de lo que es el rap y muy próximo, en cambio, a la poesía griot.

Frotar las manos, para entibiar nuestros cuerpos, para acercarnos a nosotros mismos , canta Oxmo y dice más: Usamos las manos para curarnos, para acariciar, para celebrar: mi día favorito siempre es el mañana .

Entona Oxmo: Mi vocabulario es táctil y no asfixia / muchos intentan comunicarse pero no tocan al otro siquiera / no ven por el otro / no procuran el bien de los demás / mientras elevo mis manos en señal de paz, por favor ustedes frótense las manos por mí / y para hacer el bien a los demás .

La pieza final es la más bella del disco: Un Vetement pour la Lune (Un vestido para la Luna), poema dotado de belleza superior a la que crearon los grandes románticos ingleses (Lord Byron, Keats, Shelley) y otros que le han cantado a la Luna, con la diferencia que la poesía de Ballaké posee la sencillez de un claro de Luna, la inocencia de un bebé venado acabado de nacer, la vulnerable apariencia de la rama, que se estira pero no se rompe, como el bambú, y con esa rama platica Ballaké mientras tentalea las cuerdas de la kora, ese instrumento sagrado, y con sus palabras, su canto y su tañer, teje un vestido para la Luna tan bello y luminoso, que si usted en este instante eleva su mirada, hermosa lectora, amable lector, verá con claridad a la hermosa Luna sonreír luciendo su nuevo vestido.

