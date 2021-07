Angélica Enciso L.

Luego de que trabajadores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) señalaron que en las oficinas centrales de la dependencia hay un brote de Covid-19, la Agencia de Protección Sanitaria del gobierno de la Ciudad de México verificó el miércoles el protocolo sanitario.

De acuerdo con versiones de trabajadores, Jaime Raúl García, adscrito a la Subprocuraduría de Recursos Naturales, falleció a consecuencia de Covid-19 el lunes pasado y están contagiados 12 compañeros de las áreas forestal, impacto ambiental y oficialía de partes; al menos tres estarían hospitalizados. También habría casos en áreas administrativas y de jurídico. El personal pidió omitir su nombre por temor a represalias.

En un comunicado, la Profepa explicó que la inspección consistió en recorridos por las instalaciones, y de 29 reactivos, se determinó que cumple totalmente con 24, parcialmente con uno e incumple otro más, pues los servidores públicos contagiados no se han reportado a Locatel para ser considerados en las estadísticas de la Ciudad de México. Agregó que hay tres reactivos que no le competen por no ser giro privado comercial y que está en espera del documento definitivo emitido por la Secretaría de Salud.