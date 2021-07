▲ El presidente del INAP, Luis Miguel Martínez, con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Foto tomada del Twitter del INAP

A su lado, su compañera de lucha desde la ruptura con el PRI, Ifigenia Martínez, elogió la trayectoria del ingeniero: A 30 años de la creación de la Corriente Democrática, su lucha trazó el camino para que México pudiera tener un gobierno de izquierda, anhelo del que nos podemos sentir complacidos y comprometidos. Ha sido un luchador político fundamental en la construcción de un México moderno y democrático .

El presidente del INAP, Luis Miguel Martínez, destacó que el doctorado –apenas el quinto que concede esta institución– se otorgó gracias a la trayectoria y congruencia de Cárdenas Solórzano por las causas más justas de México.