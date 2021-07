Zavala, también presente en la plenaria y quien se incorporará a la bancada panista, estimó que dicho ejercicio es ilegal, irresponsable y una farsa que genera odio. Informó que al igual que muchas otras personas no acudirá a las urnas.

En la sede nacional del blanquiazul señaló que en la consulta se quiere preguntar a la gente si se lleva a juicio a los actores políticos del pasado. Pero la aplicación de la ley no se consulta, se hace, subrayó al destacar que si hay elementos o pruebas contra cualquier personaje se deben presentar.

▲ El líder del blanquiazul, Marko Cortés (izquierda) calificó de puro show el ejercicio democrático del primero de agosto. Foto Guillermo Sologuren

Expuso que su esposo, Felipe Calderón, no debe temer con la realización de la consulta. Tiene sus derechos y además fue el mejor presidente, estimó Zavala, quien descartó reafiliarse al PAN.

Cortés Mendoza reiteró que su partido acudirá a la Organización de Estados Americanos (OEA), a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a otras instancias en los Estados Unidos a presentar una narrativa de todos los hechos violentos y la “narcoelección que lamentablemente se vivió” el pasado 6 de junio.

Expresó que se hará con responsabilidad porque hechos como esos no pueden quedar en el olvido y porque si no se hace no habrá reglas democráticas ni INE o Tribunal que garantice que el voto cuente.