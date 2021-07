Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 30 de julio de 2021, p. 5

Tras informar que se tiene garantizada la participación de ciudadanos como funcionarios en las 57 mil mesas receptoras del voto, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que este acompañamiento social habla de un ejercicio exitoso porque una vez más la ciudadanía ya se apropió de esta consulta popular . Será un éxito, añadió, por tratarse de la primera que se realiza a nivel federal organizada por el INE bajo reglas específicas.

Córdova destacó que el INE ha desplegado toda su capacidad organizativa para que se efectúe con los estándares de calidad que se han realizado los procesos electorales. Se trata de un ejercicio inédito de democracia participativa , en el que se involucraron los tres poderes: la Presidencia promoviéndola, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avalando la pregunta y el Congreso lanzando la convocatoria.

El consejero José Roberto Ruiz Saldaña sostuvo que el INE ha actuado de forma absolutamente responsable para mitigar los riesgos de contagio, al tal grado que reiteramos los mismos protocolos para la elección, ahora para la consulta . Por ello, consideró que la participación ciudadana el próximo domingo no tendría por qué haber una incidencia del comportamiento de la pandemia”.

Sobre la campaña promovida por Morena en favor de la consulta asociándola al juicio a ex presidentes, Córdova respondió: “lo que el INE va a hacer, sin cambiar una coma, es preguntar lo que la Corte dijo que preguntáramos. Ojalá no haya ciudadanos que lleguen el domingo con la expectativa de contestar una pregunta distinta a la que se va a presentar, hay quien dice ‘ah, es que lo que quiere decir la consulta es esto’; miren, el INE no interpreta qué es lo que quiere decir la consulta. Hay quien ha dicho que se van a hacer comisiones de la verdad”.