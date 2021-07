En cuanto a la vacunación de niños y adolescentes antes de volver a los planteles, destacó que en todo el mundo no están vacunando a los niños, pero México y Bangladesh son los países que llevan más tiempo con las escuelas cerradas .

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su llamado para realizar el regreso presencial a las aulas en agosto próximo y afirmó que voy a dar este debate y no importa que la mayoría esté pensando en no regresar .

Aseguró que hay como una postura a que no haya clases, no sé si consciente o inconscientemente, de manera deliberada, por intereses o por desconocimiento del daño que se causa al no tener clases presenciales .

En la conferencia matutina en Palacio Nacional cuestionó a quienes afirman que con la vuelta a las aulas se van a contaminar todos los niños, y qué pasa en otras partes, hay recomendaciones de que se pueden evitar los contagios, se puede con protocolos sanitarios adecuados , pero se habla de la educación de los hijos, para el desarrollo, para superarnos y no queremos regresar a la escuela .

López Obrador anunció que la secretaria de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, presentará la próxima semana el plan para el regreso a clases y reiteró que para la apertura de las escuelas es necesaria la participación de padres de familia, maestros y autoridades de los tres niveles de gobierno.