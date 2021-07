S

uceso único, que recuerda colaboraciones excitantes, como la ocurrida entre David Byrne y St. Vincent (Annie Clark), o entre Karen O y Danger Mouse, la aparición del álbum Utopian Ashes , colaboración entre la joven cantante y actriz francesa / inglesa Jehnny Beth (líder de la magnífica, fiera y oscura banda post-punk femenina Savages) y Bobby Gillespie, veterano genio creativo, líder de la legendaria agrupación escocesa Primal Scream, cabecilla entre otras, del brit-pop noventero, que no se quedó en la gloria pasada sino que en los dosmiles ha seguido ofreciendo electro-rocker y honrosos álbumes ( Evil heat de 2002 o More Light de 2013, por ejemplo).

Curiosamente, aunque la autoría musical y producción corren en gran medida a cargo del afamado Gillespie, la que está atrayendo más los reflectores a este proyecto es Beth (nacida como Camille Berthomier hace 36 años), quien también ha ganado notoriedad como activista por los derechos de identidad de género, por colaborar en el tema We got the power del disco Humanz (2017) de Gorillaz, entre otras colaboraciones (The XX, Julian Casablancas) y por emitir en 2020 el llamativo solista To Love is to Live, disco de absoluta liberación sexual. Asimismo, lanzó el 4 de julio un fuerte postulado en redes, acerca de la salud mental de los artistas en la industria musical: “Conozco muchos músicos que sufren por no ser escuchados ni respetados, incluso en 2021: uno puede todavía toparse cara a cara con la inevitable mala actitud y lenguaje del opresor. Es una industria poco empática. El capitalismo del rocanrol enfatiza el abuso de poder, pone a pelear entre artistas, los hace considerarse a sí mismos como una simple cantidad de reproducciones o de seguidores, antes que hablar de amistad y arte. Hemos atestiguado cómo son víctimas de todo ese viejo abuso patriarcal…” (completo: https://bit.ly/3zGtKHw). Con esta fuerza y liderazgo de opinión, es que Beth proyecta este nuevo trabajo.

Cercanos desde 2015, en que Beth actuó como invitada en un show de Suicide al lado de Gillespie, o cantando ambos en 2016, Some velvet morning (original de Lee Hazlewood con Nancy Sinatra, versionada antes por aquel mismo con la modelo Kate Moss en el citado disco Evil Heat) en un concierto de Primal Scream, es hasta ahora que unen fuerzas y estilo en tan inesperada fusión.

A primera escucha, pareciera un disco de Primal… con Jehnny de invitada, sobre todo al inicio, donde temas como el abridor Chase it down o Living a Lie, un tanto más movidas que el resto, recuerdan sus clásicas tonadas, ritmos y arreglos: un ritmo baggie, un canto ligero, a veces rollingstoneano; cuerdas y metales suntuosos, solos rocanroleros de guitarra eléctrica. Pero conforme avanza el álbum, las guitarras acústicas, los pianos solitarios, las percusiones suaves, la melancolía, van llevando al escucha por algo menos alegre: un disco que recuerda en intención la obra adolorida de Nick Cave, no sólo en su oscuridad sino en la composición clásica de rock sosegado, nada estridente, pero menos denso que el australiano, con el distintivo perfil melódico de Gillespie, así como su gusto orquestal por las arpas, las percusiones cascabeleras, los corales triunfantes.