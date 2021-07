Solicita defensa de sus derechos laborales

D

esde 1982 trabajo para el entonces Bancomer, ahora BBVA. En 2012 me liquidaron sin mayor explicación, pero me dijeron que no me preocupara, pues seguiría en el mismo lugar y con el mismo puesto sólo que firmaría contrato con otra empresa (CMP SA de CV), dependiente de BBVA. Necesidad tenía mucha, opción, ninguna. Obviamente, me dieron menor salario y prestaciones mínimas.

Ahora, con 40 años de servicio, en este 2021 estuve tres meses laborando en casa ya que soy hipertenso, en plena pandemia me avisaron que estaba de vacaciones; me negué, ya que me pareció un abuso. No importó. Después, con el cambio de semáforo epidemiológico que permitió reincorporarme al trabajo presencial, me mandaron al turno de la noche (siempre he estado en el vespertino), ya no me permitieron continuar con mis actividades de interventor y ahora cargo cajas, desligo documentos y reviso botes de basura. He sentido el maltrato y el desdén de la empresa CMP. Me he deprimido y lastimado moralmente, por lo que pregunto a la autoridad correspondiente: ¿Acaso existe la figura de defensa laboral que pueda intervenir para que respeten mis derechos? El patrón tiene la sartén por el mango; yo, no soy nada. Mi teléfono es: 55 4505-6360

José G. Castro

Hasta siempre, Bulmaro Villarruel

Fue entre 1972 y 1974 cuando Bulmaro Villarruel Velasco despuntó como un brillante dirigente en la construcción del autogobierno del CCH Oriente de la UNAM. Desde entonces, su encendido discurso despertó las conciencias de muchos estudiantes, quienes, al paso del tiempo, llevaron la flama de la transformación de nuestro país a diversas trincheras.

Fue uno de los iniciadores del movimiento revolucionario en el seno de la lucha estudiantil. Firme en sus convicciones, un dirigente valiente y consecuente, por ello, él y otros de sus compañeros fueron perseguidos y encarcelados.

Desde las aulas del CCH impulsó la defensa del movimiento obrero independiente y el carácter crítico, científico, humanista y solidario del colegio. Como trabajador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) fue un reconocido líder del movimiento sindical, cuya tenacidad cristalizó en la fundación del Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM en 1975. Desde el SITUAM irradió su intensa luz solidaria con otras organizaciones hasta fundar la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, Educación Superior, Investigación y Cultura. Como secretario general y de relaciones del SITUAM apoyó incondicionalmente la intensa lucha del Consejo Estudiantil Universitario en 1986-87, así como al Consejo General de Huelga en 1999-2000; ambas luchas defendieron el carácter público y gratuito de la UNAM. Aquejado por una severa enfermedad, Bulmaro dejó de participar activamente en el SITUAM, pero nunca cejó en su militancia revolucionaria. El 26 de julio se apagó su intensa luz y ha emprendido el camino hacia la eternidad. ¡Hasta siempre, compañero Bulmaro!