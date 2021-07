Ap

Chicago. Las multitudes que llegarán al Grant Park de Chicago para el festival de Lollapalooza esta semana deberán mostrar prueba de que están vacunadas contra el Covid-19 o dieron negativo a la enfermedad en los pasados tres días.

El festival de cuatro días comenzó ayer y se espera que regrese a su máximo aforo, con cerca de 100 mil asistentes diarios. Tras suspenderse el año pasado ante la amenaza del coronavirus, será por mucho la congregación más grande en Chicago desde que empezó la pandemia y también uno de los festivales más grandes del país.

Este festival se verá muy diferente a ediciones pasadas. Para entrar, los asistentes deberán presentar cartillas de vacunación o una copia impresa de una prueba negativa de Covid-19 realizada no más de 72 horas antes. Eso significa que quien tenga un pase para los cuatro días del encuentro y no esté inmunizado, tendrá que hacerse dos pruebas. Además, los que no estén vacunados deberán usar cubrebocas.

Las autoridades de salud pública han expresado su preocupación de que una congregación tan grande, aunque sea al aire libre, se vuelva un punto de contagio masivo. En Holanda se sorprendieron luego de que un festival de música mucho más pequeño, al que asistieron 20 mil personas a lo largo de dos días, provocó casi mil casos de Covid-19, reportó CNBC. Ese festival aplicó medidas similares a las de Lollapalooza.