Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Viernes 30 de julio de 2021, p. 19

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) está muy fuerte financieramente e incluso pasó la prueba del añejo con la crisis energética derivada de la tormenta invernal que afectó a Texas en febrero pasado, emergencia por la cual la empresa desembolsó 65 mil millones de pesos de contado.

La compañía especificó que la línea de crédito por 200 millones de dólares otorgada por CAF, Banco de Desarrollo de América Latina (antes Corporación Andina de Fomento) será utilizada para proyectos de energía renovable y la modernización de hidroeléctricas.

La CFE es la empresa más importante de este país, por eso quieren desaparecerla, para que el mercado quede en otras manos , aseguró su director general, Manuel Bartlett Díaz, quien destacó que la compañía es muy fuerte financieramente .

Edmundo Sánchez Aguilar, director corporativo de finanzas, detalló que la CFE ya pasó la prueba del añejo con la pandemia de Covid-19, que provocó una merma en el uso de electricidad por la suspensión de actividades económicas, y el apagón de febrero pasado, consecuencia del corte al suministro de gas natural por la tormenta invernal que azotó a Texas.

“Al área de finanzas le costó 65 mil millones de pesos tapar el chipote. ¿En qué sentido? El que quería gas o entregaba cheque por adelantado y cheque certificado, cheques balines no eran aceptados. Era el mercado de trueque, tú me das y yo te doy, ‘no check no gas’”, dijo Sánchez Aguilar.

Comentó que la prueba de fuego fue no someter al país a un mes de obscuridad, pues en Texas todos se hicieron locos, incluyendo las semiautoridades locales .

Destacó que se creía que financieramente no se podría soportar la crisis, pero se pudieron conseguir los 65 mil millones de pesos para pagar que barcos trajeran gas natural licuado para echar a andar las plantas generadoras, operaciones que se hicieron de madrugada.