Viernes 30 de julio de 2021, p. 5

El brasileño Zizinho, ex futbolista del América y papá de Giovani y Jonathan dos Santos, falleció a la edad de 59 años, anunció ayer la Federación Mexicana de Futbol. Aunque las causas de su muerte no fueron reveladas, diferentes medios señalan que fue por Covid. Canterano del São Paulo, el ex mediocampista arribó a México en 1980 con las Águilas. Su retiro en 1991. También jugó para el León, Monterrey y Necaxa.